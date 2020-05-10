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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazar

Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2020 Pazar 09:18 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020 Pazar 09:22
Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazar

KOÇ:
Bugün , mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazar

BOĞA:
Bugün manevi duygularınızın sizin maddi durumunuzla birlikte ilerleyecek. Aşk konusunda; Kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazar

İKİZLER:
Aile aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.

Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazar

YENGEÇ:
Ciddi bir ilişki için öncelikle sabıra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda biraz gerilemeler olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönmede risk almaktan sakınmalısınız.

Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazar

ASLAN:
Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Eşinizden destek geliyor. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.

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