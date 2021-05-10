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Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:39 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:44
Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazartesi

KOÇ

Planladığınız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli, olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazartesi

BOĞA

Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. İçinde bulunacağınız şartları, çok ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Çevrenizdeki insanların sitemlerine aldırmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazartesi

İKİZLER

Venüs burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazartesi

YENGEÇ

Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Pratik düşünmenize rağmen düşünceleriniz paylaşmak konusunda çekimsersiniz.

Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazartesi

ASLAN

Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları önemli hale getirebilir.

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