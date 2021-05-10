Günlük burç yorumları - 10 Mayıs Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:39Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:44
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KOÇ
Planladığınız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli, olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz.