Günlük burç yorumları - 10 Ocak Pazar

BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınıza yoğunlaşabilirsiniz.
İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, aşk ilişkilerinizi etkileyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.
YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Bu sıralar gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız.
ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Dostluklarınız oldukça pekişiyor