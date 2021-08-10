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Günlük burç yorumları - 10Ağustos Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık hayatınızda dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 10 Ağustos Salı günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:32
Günlük burç yorumları - 10Ağustos Salı

KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız var. Otak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

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Günlük burç yorumları - 10Ağustos Salı

BOĞA: YAŞAM felsefesiyle ilgili değişen düşüncelere sahipsiniz. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluklar var. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 10Ağustos Salı

İKİZLER: ENTELEKTÜEL konularda kendinizi çok başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 10Ağustos Salı

YENGEÇ: ÖN yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz.
Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Yeterli cesarete ve güce sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 10Ağustos Salı

ASLAN: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Atılımlarınız için gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

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