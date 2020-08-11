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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 11 Ağustos Salı

Günlük burç yorumları - 11 Ağustos Salı

Bugün Ay Boğa burcunda. Tembellik yapmak istediğimiz bir sabaha başlıyoruz. Tüm günde evde olmak isteyebiliriz. Kimseyi umursamamak ve tatlı krizleri bugünün öne çıkan başlıkları. Bolca yemek yiyerek, dinlenmek isteyeceğiz. Telefonları kapatmak ve ulaşılmaz olmak istediğimiz bir gün. Mars'ın gölgeli günleri içersindeyiz. Eylül ayında retro yapacak. Eylül ayından önce Mars kendini göstermeye başladı. Çok fazla yangın ve patlama haberleri gündeme gelmeye başladı. Tüm bunlar için Mars retrosunun fragmanı diyebiliriz. Bu yüzden Eylül ayına bırakmadan, aşka kapılarınızı açın ve sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 09:42 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 09:58
Günlük burç yorumları - 11 Ağustos Salı

KOÇ: Olaylara farklı bir yorum getirebilirsiniz. Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin. İkna kabiliyetinizi kazançlarınızı arttırma için kullanabilirsiniz. Son günlerdeki problemler canınızı sıkıyor.

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Günlük burç yorumları - 11 Ağustos Salı

BOĞA: Duygusal konulardaki beklentileriniz biraz da sizin davranışlarınızla gelişiyor. Yaşama baktığınız köşeler çok önemli. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmaya çalışırken, dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 11 Ağustos Salı

İKİZLER: Bugün bir çok kombinasyon çalışmaları içinde olmanıza rağmen, iyimserliğinizden ödün vermeyişiniz çevrenizde merak yaratıyor. Fikirlerinizde hızlı bir aksiyon var. Pratik yönleriniz ön planda.

Günlük burç yorumları - 11 Ağustos Salı

YENGEÇ: Hedeflerinize yaklaşırken, çevrenize kendinizi sevdirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün, sevdiğiniz işlerde başarılı olacaksınız. Sosyal yaşantınızda pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Ağustos Salı

ASLAN: Değerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Egolarınızın güç kazanması sonucunda, kendi fikirlerinize herkesten daha fazla değer verecek ve tartışmaktan korkmayacaksınız.

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