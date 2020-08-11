Günlük burç yorumları - 11 Ağustos Salı

Bugün Ay Boğa burcunda. Tembellik yapmak istediğimiz bir sabaha başlıyoruz. Tüm günde evde olmak isteyebiliriz. Kimseyi umursamamak ve tatlı krizleri bugünün öne çıkan başlıkları. Bolca yemek yiyerek, dinlenmek isteyeceğiz. Telefonları kapatmak ve ulaşılmaz olmak istediğimiz bir gün. Mars'ın gölgeli günleri içersindeyiz. Eylül ayında retro yapacak. Eylül ayından önce Mars kendini göstermeye başladı. Çok fazla yangın ve patlama haberleri gündeme gelmeye başladı. Tüm bunlar için Mars retrosunun fragmanı diyebiliriz. Bu yüzden Eylül ayına bırakmadan, aşka kapılarınızı açın ve sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Ağustos Salı günlük burç yorumları...