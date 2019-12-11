BOĞA: Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Çünkü, bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Bu durum hareketlerinizi kısıtlıyor.
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
İKİZLER: Başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçı davranışlar sergileyeceksiniz. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de hazırsınız.
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
YENGEÇ: Fikirlerinizi paylaşma konusunda isteksiz bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Yaşam rotanızı artık farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayların akışını ona bırakmalısınız.