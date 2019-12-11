  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba

Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:43 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:46
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba

KOÇ: Partnerinizle romantik ve duygusal bir gün sizi bekliyor. Enerji potansiyelinizi heyecanlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi dinletmesini bileceksiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
BOĞA: Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Çünkü, bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Bu durum hareketlerinizi kısıtlıyor.
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
İKİZLER: Başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçı davranışlar sergileyeceksiniz. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de hazırsınız.
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
YENGEÇ: Fikirlerinizi paylaşma konusunda isteksiz bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Yaşam rotanızı artık farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba
Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba

ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Bugün partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayların akışını ona bırakmalısınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Sınırsız ve temiz enerji için yapay güneş! Füzyon nedir? Nasıl ortaya çıkar? İşte tüm detaylar...
Sınırsız ve temiz enerji için yapay güneş! Füzyon nedir? Nasıl ortaya çıkar? İşte tüm detaylar...
BİZE ULAŞIN