Günlük burç yorumları - 11 Aralık Çarşamba

BOĞA: Aynı ortamda çalıştığınız kişilerin davranışları ile kendi yapabileceklerinizi sürekli karşılaştırmak sizi negatif etkiliyor. Çünkü, bazı davranışlarınızın doğallığı kayboluyor. Bu durum hareketlerinizi kısıtlıyor.