Günlük burç yorumları - 11 Ekim Cuma

İKİZLER:

Ay'ın bulunduğu konum, alıngan ve olaylardan çabuk etkilenen bir yapıya sahip olmanıza neden oluyor. Kişisel fikirlerinize ve kendi düşüncelerinize değer veriyorsunuz.. Kendi şartlarınızı zorlayacak, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizde özgürce davranacaksınız. Beyinsel gücünüzün yüksek olduğu bir gün.