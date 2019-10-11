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Günlük burç yorumları - 11 Ekim Cuma

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 11 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:38 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:41
Günlük burç yorumları - 11 Ekim Cuma

KOÇ:

Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zaman, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. İçinde bulunduğunuz sosyal çalışmalar, sizin bu yönünüzü tatmin ederken, yeni şartları da beraberinde getiriyor.

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Günlük burç yorumları - 11 Ekim Cuma

BOĞA:

Sezgilerinizi istediğiniz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Huzursuz ortamlardan uzak kalmayı başarabilirseniz, kendinizi çok daha iyi yansıtabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Ekim Cuma

İKİZLER:

Ay'ın bulunduğu konum, alıngan ve olaylardan çabuk etkilenen bir yapıya sahip olmanıza neden oluyor. Kişisel fikirlerinize ve kendi düşüncelerinize değer veriyorsunuz.. Kendi şartlarınızı zorlayacak, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizde özgürce davranacaksınız. Beyinsel gücünüzün yüksek olduğu bir gün.

Günlük burç yorumları - 11 Ekim Cuma

YENGEÇ:

Ay'ın konumu maddesel konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlarken, Merkür''ün konumu sizin pratik düşüncelerle hareket etmenizi sağlayacak. Bugün hızlı hareket ediyor ve her konuda üstün yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Hafızanızı kolay bir şekilde kullanacağınız için, haksızlıklar karşısında tepkili olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Ekim Cuma

ASLAN:

Sizin sabit yönlerinizi bilenler, soru sormak söz konusu olduğu zaman, oldukça karamsarlaşıyorlar. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar. Bugün, buna benzer bir durum içinde olabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla kişiselliğinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceğiniz bir gün.

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