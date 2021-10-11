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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi

Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi

Yeni haftada sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmeliyiz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Ekim Pazartesi hava durumu....

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:02
Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi

KOÇ

DUYGULARINIZI özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifin başkalarına geçmesinden korkuyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılarken, çevrenizde daha fazla merak konusu haline getiriyor.

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Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi

BOĞA

İNATÇI tavırlarınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünmeli ve emir vaki davranışlardan vazgeçmelisiniz. Sizi bilenler için belki bir sorun yok ama herkesin bir tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde ikilem yaratacaktır.

Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi

İKİZLER

HER an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. Fakat, istediğiniz zaman karşınızdaki kişileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz. Bugün üşenmeyin ve ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.

Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi

YENGEÇ

SEVDİĞİNİZ işlerden kazandığınız paraların anlamı sizin için çok önemli. Bugün duygusallığınızı kullanarak yapabileceklerinizin üstünde başkalarına sözler de vermeyin. Sınırlarınızı aşma konusunda ısrarcı olmayın.

Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi

ASLAN

ÖN plana çıkmak istemeyebilir ve düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Mars, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

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