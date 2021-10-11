Günlük burç yorumları - 11 Ekim Pazartesi

BOĞA

İNATÇI tavırlarınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünmeli ve emir vaki davranışlardan vazgeçmelisiniz. Sizi bilenler için belki bir sorun yok ama herkesin bir tarzı olduğunu anlatmanız çevrenizde ikilem yaratacaktır.