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Günlük burç yorumları - 11 Eylül Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 08:44 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 08:49
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Cumartesi

KOÇ: AİLENİZE daha çok vakit ayırmanız gerektiğini biliyor fakat yoğunluktan dolayı ziyaretlerinizi oldukça seyrek tutuyorsunuz. Duygusal yönlerinizi sürekli içinizde saklamaktan çok yoruldunuz.

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Günlük burç yorumları - 11 Eylül Cumartesi

BOĞA: DOSTLARINIZDAN vazgeçemeyeceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Sizi haksız yere suçlayan yakınlarınız var. Elinizdeki işleri bir an önce bitirme çabası içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızı özlediniz.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Cumartesi

İKİZLER: YENİ kararlar almak için uygun bir dönem. Maddiyatla ilgili konular ve yeni fikirler arasında seçimlerinizi doğru yapmalısınız. Eski şartlardan bıktığınızı mantıklı bir şekilde değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Cumartesi

YENGEÇ: AY'IN bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. İlişkilerinizde maddi kaygılarınız ön plana çıkıyor ve canınız sıkılıyor. Partnerinizin sizi olduğu gibi kabul etmesini sağlamalısınız.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Cumartesi

ASLAN: ÇEVRENİZDEN etkilenerek yola çıktığınızda hata yapabiliyorsunuz. Sizin için önemli kişilerden alacağınız eleştiri canınızın sıkılmasına neden olabilir. Kapasiteniz yüksek, fırsatları kaçırmak istemiyorsunuz.

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