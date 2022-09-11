  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar

Hafta sonunda burcunuzda sizleri neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 09:33 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 09:38
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar

KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecektir. Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar

BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar

İKİZLER: Merkür'ün aşk ve sosyal evinizde retroya başlamasıyla iletişim konusunda size vereceği aksilikleri görmezlikten gelmeyin. Aklınıza gelmeyen sorunlar gecikmelere yol açacak.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar

YENGEÇ: Ay, toplumsal evinizde ilerliyor. Sosyal başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Birçok arkadaşınızın katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamında bulabilirsiniz. İddialısınız.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Pazar

ASLAN: Kendi düşüncelerinizden taviz verme niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun seyrediyor. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.

  • SON DAKİKA