Günlük burç yorumları - 11 Eylül Perşembe

Bugün Ay Yengeç burcunda. Oldukça hassas bir gün başlıyor. Kırgınlıklarımızı yüksek sesle söyleme zamanı. Kafamızdan binlerce düşünce geçebilir. Tüm gün uyumak ya da hıçkıra hıçkıra ağlamak isteyebilirsiniz. Ailenizle olmak, evinizden çıkmak istemeyebilirsiniz. Telaşlı, karamsar bir güne başlıyoruz. Bugün sorun yaşadığınız herkesle duygusal hesaplaşmalara girebilirsiniz. Ama unutmayın Mars retrosu dün itibariyle Koç burcunda başladı. Kasım ayına kadar sürecek. Sinirlerimize hakim olmalıyız. İşten çıkmayı düşünenler, ilişkisini bitirmeyi düşünenler daha sakin olmalı. Bazı yolların dönüşü olmayabilir. Mars retrosu sinirlerimizi zorluyor. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Eylül Cuma günlük burç yorumları...