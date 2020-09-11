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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 11 Eylül Perşembe

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Perşembe

Bugün Ay Yengeç burcunda. Oldukça hassas bir gün başlıyor. Kırgınlıklarımızı yüksek sesle söyleme zamanı. Kafamızdan binlerce düşünce geçebilir. Tüm gün uyumak ya da hıçkıra hıçkıra ağlamak isteyebilirsiniz. Ailenizle olmak, evinizden çıkmak istemeyebilirsiniz. Telaşlı, karamsar bir güne başlıyoruz. Bugün sorun yaşadığınız herkesle duygusal hesaplaşmalara girebilirsiniz. Ama unutmayın Mars retrosu dün itibariyle Koç burcunda başladı. Kasım ayına kadar sürecek. Sinirlerimize hakim olmalıyız. İşten çıkmayı düşünenler, ilişkisini bitirmeyi düşünenler daha sakin olmalı. Bazı yolların dönüşü olmayabilir. Mars retrosu sinirlerimizi zorluyor. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Eylül Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 09:47
Günlük burç yorumları - 11 Eylül Perşembe

KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 11 Eylül Perşembe

BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa sürde sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Perşembe

İKİZLER: Dostlarınızla keyifli vakit geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Perşembe

YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşüncelere dalmak birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.

Günlük burç yorumları - 11 Eylül Perşembe

ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzülüyorsunuz. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek.
Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, tepki alıyorsunuz.

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