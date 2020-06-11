Günlük burç yorumları - 11 Haziran Perşembe

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.
YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın nedeni anlaşılmasa da dostlarınız hak verecektir.
ASLAN: Mesleki konularda istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.