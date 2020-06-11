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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 11 Haziran Perşembe

Günlük burç yorumları - 11 Haziran Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Haziran günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:27
Günlük burç yorumları - 11 Haziran Perşembe

KOÇ: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazen tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 11 Haziran Perşembe

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran Perşembe

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran Perşembe

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın nedeni anlaşılmasa da dostlarınız hak verecektir.

Günlük burç yorumları - 11 Haziran Perşembe

ASLAN: Mesleki konularda istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

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