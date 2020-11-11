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Günlük burç yorumları - 11 Kasım Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 08:55 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 08:59
Günlük burç yorumları - 11 Kasım Çarşamba

KOÇ: Burcunuzda geri giden Mars, sizi duygusal konulara sığınmaya itiyor. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, onlarla sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Onlarla iş birliği içindesiniz.

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Günlük burç yorumları - 11 Kasım Çarşamba

BOĞA: Bugün yatırım konusunda kafanız oldukça işlek çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Kasım Çarşamba

İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Her hareketten anlam çıkartmak size yorucu gelebilir. Ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 11 Kasım Çarşamba

YENGEÇ: Partnerinizle beraberliğiniz farklı duygular içinde gelişecektir. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Siz kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Kasım Çarşamba

ASLAN: Koşullarınızı düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, başka bir boyuta geçiyorsunuz. Enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.

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