Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Merkür Retrosu'nun burcunuza etkileri neler? İşte 11 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 09:24
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Günlük burç yorumları - 11 Kasım Pazartesi
KOÇ: Düşüncelerinizi içinizde saklamak yerine paylaşmaya özen göstermelisiniz. Partnerinizin değişik sizi yanlış anlamasından çekiniyor olabilirsiniz ama sözleri içinizde biriktirerek bir yere varamazsınız.
BOĞA: Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün. Alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Sevdiğinizin üzerinizdeki baskısı sizi rahatsız edebilir. Sivri diliniz tatsız olaylara neden olabiliyor.
Günlük burç yorumları - 11 Kasım Pazartesi
İKİZLER: Problemlerinizi abartma konusunda aşırıya kaçacağınız bir gün içindesiniz. Bugün maddi dengelerinizi gözden geçirmeden önce mantıklı bir şekilde durum değerlendirmesi yapmalısınız.
Günlük burç yorumları - 11 Kasım Pazartesi
YENGEÇ: İnançlarınızdan ödün vermeden yaşamak istiyor olmanız bazıları için ütopik olabilir. Sabırla zorlukların üstesinden geleceksiniz. Mesleki başarınızı kendi çabanızla sağladığınızı ispat edeceksiniz.
Günlük burç yorumları - 11 Kasım Pazartesi
ASLAN: Sorumluluklarınızın farkında oluşunuz sizi güçlendirirken, içsel baskı duymanıza da neden oluyor. Bugün görev bilinciyle hareket ediyor ve yoğun bir tempo içinde çalışıyorsunuz.