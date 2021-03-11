Günlük burç yorumları - 11 Mart Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve para alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Mart Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 09:33
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KOÇ: BUGÜN partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.
BOĞA: HEDEFİNİZ belli ve amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edeceksiniz. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde biliyorsunuz.
İKİZLER: TOPLUMSAL ilişkileriniz olumlu gidiyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.
YENGEÇ: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız Yeni işinizle ilgili yoğun temponuz mükemmel.
ASLAN: BUGÜN partnerinizle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. İlişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacak. Fikrilerinizde aşırılık görülebilir.