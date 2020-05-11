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Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 11 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:18
Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Pazartesi

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

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Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Pazartesi

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Uzun vadeli düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Pazartesi

İKİZLER: Özgün davranışlar sergilerken, hiçkimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Pazartesi

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Pazartesi

ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.

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