Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 11 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:18Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:18
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Uzun vadeli düşünmelisiniz.
İKİZLER: Özgün davranışlar sergilerken, hiçkimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.
ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir.