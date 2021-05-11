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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Salı

Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Salı

Burcunuzda sizi neler bekliyor? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Yıldızınızı size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 08:51 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 08:58
Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Salı

KOÇ

BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

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Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Salı

BOĞA

İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Salı

İKİZLER

YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız ve ya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Salı

YENGEÇ

KİNCİLİK yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Mayıs Salı

ASLAN

MAL varlığınız arttıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getirecektir. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

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