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Günlük burç yorumları - 11 Ocak Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:41 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:41
Günlük burç yorumları - 11 Ocak Pazartesi

KOÇ: Olaylar karşısında biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemeniz yararınıza olacak.

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Günlük burç yorumları - 11 Ocak Pazartesi

BOĞA: Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Ocak Pazartesi

İKİZLER: Yaşam pencerenize açılan güzelliklere hazırsınız. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, çevrenizdeki bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 11 Ocak Pazartesi

YENGEÇ: Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakının.

Günlük burç yorumları - 11 Ocak Pazartesi

ASLAN: Yoğun enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettirdiğini göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Maddi disiplin sizin en büyük ihtiyacınız.

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