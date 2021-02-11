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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi

Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi

Burcunuzda aşk, para, sağlık konularında sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Şubat Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:16
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi

KOÇ: Merkür geri giderken yeni fikirlerden uzak kalmalısınız. Bugün ilişkinizde değişimler konusu. Duygularınız canlanıyor ve partnerinizle daha uyumlu olmak istiyorsunuz. Birlikte hoş zaman geçirebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi

BOĞA: Çalışma hayatınızda ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelecek. Merkür geri giderken, birlikte ortak iş yaptığınız kişilerin özel sorunlarını öğrenebilir ve dostluğunuzu gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi

İKİZLER: Merkür iletişim evinizde geri giderken dikkatli olmalısınız. Evinizle ilgili olumlu gelişimler söz konusu. İçinizdeki coşkuları çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Diyet programınızı yeniden gözden geçirin.

Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi

YENGEÇ: Aşkla ilgili duygularınız dorukta. Partnerinizle uzun süredir yakalayamadığınız dostluğu ve arkadaşlığı kurabilir, birlikte hafta sonu planları yapabilirsiniz. Maddi konularda beklentileriniz gecikebilir.

Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi

ASLAN: Başarı sizin için çok önemli ve bugün, çevrenizdeki kişilerde de aynı motivasyonu görmek istiyorsunuz. Kişisel dengelerin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Eski dostlarınızı aramak için iyi bir hafta.

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