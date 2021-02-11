Burcunuzda aşk, para, sağlık konularında sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Şubat Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:12Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:16
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Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
KOÇ: Merkür geri giderken yeni fikirlerden uzak kalmalısınız. Bugün ilişkinizde değişimler konusu. Duygularınız canlanıyor ve partnerinizle daha uyumlu olmak istiyorsunuz. Birlikte hoş zaman geçirebilirsiniz.
BOĞA: Çalışma hayatınızda ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelecek. Merkür geri giderken, birlikte ortak iş yaptığınız kişilerin özel sorunlarını öğrenebilir ve dostluğunuzu gösterebilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
İKİZLER: Merkür iletişim evinizde geri giderken dikkatli olmalısınız. Evinizle ilgili olumlu gelişimler söz konusu. İçinizdeki coşkuları çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Diyet programınızı yeniden gözden geçirin.
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
YENGEÇ: Aşkla ilgili duygularınız dorukta. Partnerinizle uzun süredir yakalayamadığınız dostluğu ve arkadaşlığı kurabilir, birlikte hafta sonu planları yapabilirsiniz. Maddi konularda beklentileriniz gecikebilir.
Günlük burç yorumları - 11 Şubat Pazartesi
ASLAN: Başarı sizin için çok önemli ve bugün, çevrenizdeki kişilerde de aynı motivasyonu görmek istiyorsunuz. Kişisel dengelerin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Eski dostlarınızı aramak için iyi bir hafta.