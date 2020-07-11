Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Cumartesi

20 Temmuz'daki Yeniay'a çok az kaldı. Bu Yeniay'ın biraz olsun ortalığı sakinleştirme etkisine şahit olacağız. Bir yıldan fazladır zorlanan Oğlak burçları artık rahat bir nefes alacaklar. Yengeç ve Oğlak burçları yaşanan tutulmalardan dolayı oldukça yoruldular. Gökyüzü onları adeta sınadı. Bu iki burç dışında Terazi, Aslan ve Koç burçları da oldukça yoruldu. 5 Temmuz'daki Ay Tutulması'nın ardından Oğlak aksındaki tutulmalarda sona geldik. Sıkışan gökyüzü son üç tutulmayla bu yılı kapatacak. Mars'ın Koç burcunda retro yapmasına az kaldı. Gölgeli günler başlıyor. Sinirlerimize hakim olalım. Kırıp dökmeyelim. 45 gün sürecek olan bu retro ortalığı kasıp kavuracak. Mars'ı Koç olanlar, sinirlerinize hakim olun. Her şeyi açıkça söylemek kalp kırmanıza neden olabilir. Mars'ı retro döneminde daha çok konuşacağız. O zamana kadar sakin ve sabırlı olalım! Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 11 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...