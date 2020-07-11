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Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Cumartesi

20 Temmuz'daki Yeniay'a çok az kaldı. Bu Yeniay'ın biraz olsun ortalığı sakinleştirme etkisine şahit olacağız. Bir yıldan fazladır zorlanan Oğlak burçları artık rahat bir nefes alacaklar. Yengeç ve Oğlak burçları yaşanan tutulmalardan dolayı oldukça yoruldular. Gökyüzü onları adeta sınadı. Bu iki burç dışında Terazi, Aslan ve Koç burçları da oldukça yoruldu. 5 Temmuz'daki Ay Tutulması'nın ardından Oğlak aksındaki tutulmalarda sona geldik. Sıkışan gökyüzü son üç tutulmayla bu yılı kapatacak. Mars'ın Koç burcunda retro yapmasına az kaldı. Gölgeli günler başlıyor. Sinirlerimize hakim olalım. Kırıp dökmeyelim. 45 gün sürecek olan bu retro ortalığı kasıp kavuracak. Mars'ı Koç olanlar, sinirlerinize hakim olun. Her şeyi açıkça söylemek kalp kırmanıza neden olabilir. Mars'ı retro döneminde daha çok konuşacağız. O zamana kadar sakin ve sabırlı olalım! Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 11 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:24
Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Cumartesi

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Cumartesi

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.
Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Cumartesi

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Cumartesi

YENGEÇ: Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Cumartesi

ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

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