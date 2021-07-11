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Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Pazar

Hafta sonu burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 11 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 09:21 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 09:21
Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Pazar

KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi büyük. Küçük detaylara takılmak size zaman kaybettiriyor. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

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Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Pazar

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyebilir.

Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Pazar

İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden problem çıkabiliyor. Bu durumda kimseyi suçlamayın.

Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Pazar

YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri, çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Pazar

ASLAN: DOSTLARINIZIN size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

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