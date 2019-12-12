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Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe

Burcunuzda bugün sizi bekleyen neler var? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 12 Aralık Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2019 Perşembe 09:26 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2019 Perşembe 09:30
Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe
Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe

KOÇ: İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular, günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Yaşam koşullarınızda arzu etmediğiniz durumları değiştirebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe
Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe

BOĞA: Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Ayaklarınıza ve bileklerinize özen gösterin.

Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe
Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe

İKİZLER: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu.

Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe
Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe

YENGEÇ: Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bugün yaşamınıza kendi damganızı vuracaksınız.

Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe
Günlük burç yorumları - 12 Aralık Perşembe

ASLAN: Çevrenizle ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bugün, gereğinden fazla alınganlık gösteriyorsunuz. Enerjiniz oldukça yüksek ve duygusal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.

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