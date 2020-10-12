Günlük burç yorumları - 12 Ekim Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:22Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:28
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KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Mars burcunuzda geri gidiyor. Kafanızda değişik fikirle yola çıkabilir ve sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.
BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız bazen istediğiniz gibi olmuyor. Gelecek planlarınız artıyor.
İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz, sorunun dibine inmelisiniz.
YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabrınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu sizin için problem oluyor.
ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.