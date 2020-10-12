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Günlük burç yorumları - 12 Ekim Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:28
Günlük burç yorumları - 12 Ekim Pazartesi

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Mars burcunuzda geri gidiyor. Kafanızda değişik fikirle yola çıkabilir ve sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 12 Ekim Pazartesi

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız bazen istediğiniz gibi olmuyor. Gelecek planlarınız artıyor.

Günlük burç yorumları - 12 Ekim Pazartesi

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz, sorunun dibine inmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Ekim Pazartesi

YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabrınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu sizin için problem oluyor.

Günlük burç yorumları - 12 Ekim Pazartesi

ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

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