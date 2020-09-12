Günlük burç yorumları - 12 Eylül Cumartesi

Bugün Ay Yengeç burcunda. Sevdiklerimizle olmak istediğimiz bir güne uyandık.Bugün bol bol sohbet edip, sevdiklerimizle iç içe olacağız. Bugün sevdiğimiz insanlara karşı fazlasıyla korumacı olabiliriz. Annesiyle ya da anne tarafıyla sorun yaşayanlar bugün bir adım atabilir. Anne tarafınızla yaşadığınız sorunları sorgularken, sevgilinizle ilgili şüphe ve kıskançlığınız artabilir. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...