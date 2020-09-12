  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 12 Eylül Cumartesi

Günlük burç yorumları - 12 Eylül Cumartesi

Bugün Ay Yengeç burcunda. Sevdiklerimizle olmak istediğimiz bir güne uyandık.Bugün bol bol sohbet edip, sevdiklerimizle iç içe olacağız. Bugün sevdiğimiz insanlara karşı fazlasıyla korumacı olabiliriz. Annesiyle ya da anne tarafıyla sorun yaşayanlar bugün bir adım atabilir. Anne tarafınızla yaşadığınız sorunları sorgularken, sevgilinizle ilgili şüphe ve kıskançlığınız artabilir. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:18
Günlük burç yorumları - 12 Eylül Cumartesi

KOÇ: Duygusal konularda bazı çekişmeler söz konusu. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi dengeleyeceksiniz. Planlarınızı gözden geçirin.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 12 Eylül Cumartesi

BOĞA: Bugün duygusal ilişkilerinizde gücü sevdiğiniz için daha sert ve bencilce hareket edebilirsiniz. İlişkilerinizde çevresel koşullarınızın size yarar sağlayacak noktalarına odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Eylül Cumartesi

İKİZLER: Koşulları zorlayarak hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi çevrenizde daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Eylül Cumartesi

YENGEÇ: Gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, özel durumlar söz konusu olacak.

Günlük burç yorumları - 12 Eylül Cumartesi

ASLAN:Çevrenize inanmaktan çok, kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön vermek istiyorsunuz. Çevrenizdekilere tepkisel yaklaşımlar içindesiniz. Parasal tablonuzun değişiyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 12 Eylül Cumartesi hava durumu...
  • SON DAKİKA