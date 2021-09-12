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Günlük burç yorumları - 12 Eylül Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 08:46 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 08:53
Günlük burç yorumları - 12 Eylül Pazar

KOÇ: İLETİŞİMDE başarılı çalışmalarınız olacak ve birçok dostunuzu bir araya getireceksiniz.Orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor. Birçok organizasyona katılabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 12 Eylül Pazar

BOĞA: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz var. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içindesiniz. İlginin üzerinizde toplanmasına neden olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 12 Eylül Pazar

İKİZLER: HAREKETLİ ve ilginç tavırlarınızı belirginleştirmekten yanasınız. Parasal konularda sınırlarınızı zorlamakta başarılısınız. Bugün, çevrenizdekilere görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve güçlü olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 12 Eylül Pazar

YENGEÇ: ORİJİNAL düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve kazançlarınızla belirleyici işler yapacaksınız.

Günlük burç yorumları - 12 Eylül Pazar

ASLAN: GÜCÜNÜZÜ seviyorsunuz fakat partnerinizden de aynı performansı bekliyorsunuz.
Bugün, onunla fikir birliği içinde olsanız da, sabit düşündüğünüz için aranızda sorunların çıkmasına neden olabilirsiniz.

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