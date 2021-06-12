Günlük burç yorumları - 12 Haziran cumartesi

Burcunuzda hafta sonu sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...