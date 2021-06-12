Günlük burç yorumları - 12 Haziran cumartesi

Burcunuzda hafta sonu sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 08:42Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 08:46
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KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın açık.