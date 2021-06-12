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Günlük burç yorumları - 12 Haziran cumartesi

Burcunuzda hafta sonu sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 08:42 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 08:46
Günlük burç yorumları - 12 Haziran cumartesi

KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın açık.

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Günlük burç yorumları - 12 Haziran cumartesi

BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran cumartesi

İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin dışında ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran cumartesi

YENGEÇ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

Günlük burç yorumları - 12 Haziran cumartesi

ASLAN: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor.

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