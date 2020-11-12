Günlük burç yorumları - 12 Kasım Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 12 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 08:55Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 08:55
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KOÇ: Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Problemlerinize çare bulabilecek kapasiteniz var. Bugün ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.
BOĞA: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Venüs, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordineli bir şekilde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.
İKİZLER: Bugün sezgileriniz yoğun, ruh haliniz ise değişken. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğiniz ön planda. Gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.
YENGEÇ: Bu hafta duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Problemleri gözünüzde çok büyütmeyin.
ASLAN: Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmelisiniz.