  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Çarşamba

Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Çarşamba

Burcunuzda sizi bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:40 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:44
Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Çarşamba

KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Çarşamba

BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi sorgulamalara itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi rahat ifade edebileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Çarşamba

İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizde ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Çarşamba

YENGEÇ: KİNCİ yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Çarşamba

ASLAN: MAL varlığınızı artıracak istekleriniz gerçekleşecek. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 12 Mayıs hava durumu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 12 Mayıs hava durumu...