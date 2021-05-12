Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Çarşamba

Burcunuzda sizi bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:40Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:44
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor.
BOĞA: İMKÂNSIZ gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi sorgulamalara itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi rahat ifade edebileceksiniz.
İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizde ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.
YENGEÇ: KİNCİ yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.
ASLAN: MAL varlığınızı artıracak istekleriniz gerçekleşecek. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.