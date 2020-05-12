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Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Salı

Burcunuzda bugün sizi bekleyen neler var? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2020 Salı 09:04 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020 Salı 09:09
Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Salı

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.

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Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Salı

BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısı sizi sıkabilir. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bunları aklınıza takıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Salı

İKİZLER: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Salı

YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Salı

ASLAN: Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada oldukça başarılısınız.

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