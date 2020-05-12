Günlük burç yorumları - 12 Mayıs Salı

BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısı sizi sıkabilir. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bunları aklınıza takıyorsunuz.
İKİZLER: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmemelisiniz.
ASLAN: Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada oldukça başarılısınız.