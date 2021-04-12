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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 12 Nisan Pazartesi

Günlük burç yorumları - 12 Nisan Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 12 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 08:51
Günlük burç yorumları - 12 Nisan Pazartesi

KOÇ

TOPLUMSAL değerlerinizin ön planda olduğu bir gün. Yapacağınız işlerin çevrenizde ses getirmesini istiyor ve bu konuda gerekli çalışmaları sıkı tutuyorsunuz. İnatçı yapınızı her alanda gösteriyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 12 Nisan Pazartesi

BOĞA

BUGÜN yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizi motive edebilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz. Mantıklı davranmakla takdir topluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Nisan Pazartesi

İKİZLER

KIŞILIĞINIZI vurgulayan enerjiniz ortaya çıkıyor. Merkür'ün etkisiyle, çevrenizde etkinliğiniz artıyor. Bugün, göz dolduracak davranışlarda bulunacaksınız. Çevrenizi hayran bırakmayı biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Nisan Pazartesi

YENGEÇ

DOĞRU kişilerle çalıştığınızda duygusal veriminizi alıyorsunuz. Organizasyonlar gündeme gelirken, fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar söz konusu olacak. Özellikle sevdiklerinizi kırmayı istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Nisan Pazartesi

ASLAN

ÖNEMLI kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu büyük buluşmalar için, güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz sizi farklı kılıyor. Bugün sakin kalmakla çok şey kazanabilirsiniz.

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