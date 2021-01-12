Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Ocak Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Bugünlerde düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak niyetindesiniz. Önünüze çıkan tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Sosyal organizasyonlar içindesiniz. Girişimciliğiniz hızlı şekilde ön plana çıkıyor. İKİZLER: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman tam vurgulamaktan yanasınız. Ödün vermek istemiyorsunuz. YENGEÇ: Çevrenizle yoğun iletişim içindesiniz. Bu dönem kardeşler arasında yolculuklar söz konusu. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi yorumlayarak ortaya koyuyorsunuz. ASLAN: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. BAŞAK: Kişisel özgürlüğünüzü hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Çevrenizde farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Mantığınız sayesinde çözüme ulaşmanız zor olmuyor. TERAZİ: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı irdelemekten korkmuyorsunuz. Bugün geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına fazla izin vermemelisiniz.