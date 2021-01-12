  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı

Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Ocak Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 08:42
Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı

KOÇ: Bugünlerde düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak niyetindesiniz. Önünüze çıkan tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Sosyal organizasyonlar içindesiniz. Girişimciliğiniz hızlı şekilde ön plana çıkıyor.

Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı

İKİZLER: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman tam vurgulamaktan yanasınız. Ödün vermek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı

YENGEÇ: Çevrenizle yoğun iletişim içindesiniz. Bu dönem kardeşler arasında yolculuklar söz konusu. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi yorumlayarak ortaya koyuyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı

ASLAN: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı
Uzmanlar, aşırı doz D vitamini kullanımına karşı uyardı