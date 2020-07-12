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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2020 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2020 Pazar 09:25
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

KOÇ: Bazı günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Seyahatlerinizde fazla para harcıyorsunuz. Daha sonra da gereksiz şikayetleriniz başlıyor. Daha dikkatli ve özenli olmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

BOĞA: Küçük olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

İKİZLER: Bugün yaptığınız görüşmelerde dile getirdiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın.
İşinizle ilgili, sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

YENGEÇ: Karşıt Plüton'dan aldığınız olumsuzluklar yüzünden ani kararlar almanız mümkün. Her zaman aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiğiniz bir gerçek.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

ASLAN: Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız, kendinize zaman ayırın. Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.

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