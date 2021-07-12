Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:04
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Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
KOÇ: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni işinizdeki ortam çok önemli.
BOĞA: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
İKİZLER: TARTIŞMALARIN ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek. Özel duygularınız sizin için önemli.
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.