  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:04
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

KOÇ: ARAŞTIRMA içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni işinizdeki ortam çok önemli.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

BOĞA: BUGÜN heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

İKİZLER: TARTIŞMALARIN ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak koşullar sizi tahrik edecek. Özel duygularınız sizin için önemli.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. Aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Pazar

ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızda oldukça romantik davranacaksınız. Ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir elektrik kesintisi 12 Temmuz Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 12 Temmuz Pazartesi