Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 08:57Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 09:03
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Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı
KOÇ: Kendinizi neşesiz hissettiğiniz zaman, çevrenize surat asıyorsunuz. Çocuk gibi bir yapınız var. İsteklerinizin anında olmasını istediğiniz için kayıplarınız sizi suçunuz.