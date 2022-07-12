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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 09:03
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı

KOÇ: Kendinizi neşesiz hissettiğiniz zaman, çevrenize surat asıyorsunuz. Çocuk gibi bir yapınız var. İsteklerinizin anında olmasını istediğiniz için kayıplarınız sizi suçunuz.

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Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı

BOĞA: Sevdiğiniz insanla bir yere giderken herhangi bir sorun olmuyor. Fakat arkadaşlarınızla bir yerde toplu sohbetlere başlayınca; tılsım bozuluyor, aranızda soğuk hava esiyor.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı

İKİZLER: Yeni işinizle ilgili yoğun temponuz sevdiklerinizle aranızı açıyor. Sürekli hareket halindesiniz. Yönetici Gezegeniniz Merkür, ortaklıklar konusunda size destek veriyor.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı

YENGEÇ: İçsel olarak hep tercih edilen kişi olmak istiyorsunuz. Kaybettiğiniz zamanı kazanmak elinizde. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız. Alçak gönüllü olunca kazanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz Salı

ASLAN: Görüşeceğiniz konu sizin için ekonomik avantajlar sağlayabilir. Bu nedenle karşınızdaki kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Alçak gönüllü davranmakla kazanacaksınız.

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