Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Aralık Pazar günlük burç yorumları... KOÇ: İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinize karşı sakin olun. BOĞA: Bugün iletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı yükseltmeniz kolay değil. İKİZLER: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bugün bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım edeceksiniz. Atılımcı davranmanız, size avantajlar da kazandıracak. YENGEÇ: Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek için arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım alın ve duygusal düşünmekten vazgeçin. ASLAN: Bugün olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. BAŞAK: Düşüncelerinizin sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Bu nedenle, karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için, çevrenizde yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü. TERAZİ: Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıkların etkisindesiniz. Geleneksel kişilerle geçmişi konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberler karşısında keyifli anlar yaşayabilirsiniz.