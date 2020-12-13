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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar

Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Aralık Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 08:50 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 08:55
Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar
Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar

KOÇ: İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinize karşı sakin olun.

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Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar
Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar

BOĞA: Bugün iletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı yükseltmeniz kolay değil.

Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar
Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bugün bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım edeceksiniz. Atılımcı davranmanız, size avantajlar da kazandıracak.

Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar
Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar

YENGEÇ: Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek için arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım alın ve duygusal düşünmekten vazgeçin.

Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar
Günlük burç yorumları - 13 Aralık Pazar

ASLAN: Bugün olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.

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