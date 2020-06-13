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Günlük burç yorumları - 13 Haziran Cumartesi

Venüs retrosunun son günlerine yaklaşırken, Merkür retrosu ve yengeç burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması kapımızı çalmak üzere. Retroların etkisiyle yorgun ve yoğun günler geçiriyoruz. Özellikle savaşçı gezegen Mars'ın balık burcunda olması da gardımızı düşürüyor. Peki günlük burç yorumlarımız neler söylüyor? Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Haziran günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





