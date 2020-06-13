Günlük burç yorumları - 13 Haziran Cumartesi
Venüs retrosunun son günlerine yaklaşırken, Merkür retrosu ve yengeç burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması kapımızı çalmak üzere. Retroların etkisiyle yorgun ve yoğun günler geçiriyoruz. Özellikle savaşçı gezegen Mars'ın balık burcunda olması da gardımızı düşürüyor. Peki günlük burç yorumlarımız neler söylüyor? Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Haziran günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:51
Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:08
KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor.
Yolculuklar gündemde. Bugün konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.
BOĞA: Duygusal iniş çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Bugün sözleriniz daha akıcı olacak.
YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişim içinde iken güçlü kişiliğinizi de ön plana çıkarıyorsunuz. Pratik çözümler arayışı içindesiniz.
ASLAN: Duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ama duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.