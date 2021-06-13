Günlük burç yorumları - 13 Haziran Pazar

BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecek. Disiplinli yönlerinizi insanlara yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için, detayları gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: SİZİN tutkularınızda geçici olmasından dolayı odaklaşma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yenilenme olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.
YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca ortaya attığınız için, çoğu kez tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. Gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek.
ASLAN: OLAYLARIN farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle yeni olaylar da gelişecek. Çevrenizdekilerin sizi kullanmasına izin vermeyin.