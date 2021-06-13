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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 13 Haziran Pazar

Günlük burç yorumları - 13 Haziran Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 08:46 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 08:50
Günlük burç yorumları - 13 Haziran Pazar

KOÇ: YENİ durum değerlendirmesi yapabilir, sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 13 Haziran Pazar

BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecek. Disiplinli yönlerinizi insanlara yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için, detayları gözden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran Pazar

İKİZLER: SİZİN tutkularınızda geçici olmasından dolayı odaklaşma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yenilenme olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran Pazar

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ korkusuzca ortaya attığınız için, çoğu kez tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. Gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek.

Günlük burç yorumları - 13 Haziran Pazar

ASLAN: OLAYLARIN farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle yeni olaylar da gelişecek. Çevrenizdekilerin sizi kullanmasına izin vermeyin.

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