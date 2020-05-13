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Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Çarşamba

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:52 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 08:59
Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Çarşamba

KOÇ: İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar. Tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır. Şu sıralar mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz.

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Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Çarşamba

BOĞA: Karşılaşacağınız kişilerde farklı özellikler arıyorsunuz. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık sizin için önemsiz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Çarşamba

İKİZLER: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir. Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal hatalar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Çarşamba

YENGEÇ: Hızlı başlayan ve biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, önleminizi alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Çarşamba

ASLAN: Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmalar olabilir. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.

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