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Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:49 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:52
Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Perşembe

KOÇ: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüp kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Geçmişteki olaylarda haksız olduğunuzu daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Perşembe

BOĞA: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Sizinle aynı fikirde olmayabilirler. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize karşı anlayışlı olmalısınız. Sonuç lehinize gelişecek.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Perşembe

İKİZLER: PARTNERİNİZİN de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Gerekli desteği ona sağladığınızda, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Perşembe

YENGEÇ: KENDİNİZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 13 Mayıs Perşembe

ASLAN: AYNI fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olacaksınız.

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