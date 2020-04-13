Günlük burç yorumları - 13 Nisan Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 13 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:13
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KOÇ: Bugün Ay tepe evinizde ilerlerken, yaratıcılığınızı daha da ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacak ve toplumsal başarınızı ön plana çıkarmak isteyeceksiniz. Enerjinizi yanlış kullanmak istemiyorsunuz.
BOĞA: Duygusal konularda performans yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinizin hakkınızda düşüncelerine çok önem veriyorsunuz. Bugün, duygu derinliğinizde birçok ayrıntılar söz konusu olabilir.
İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerle iş birliği içinde olacaksınız. Bugün, kendinizle ilgili yeni projeler üretme çabasındasınız. Partnerinizle ortak çalışmalar yapmak için, uygun bir gündesiniz.
YENGEÇ: Ay'ın bulunduğu konum sayesinde, kişisel ilişkilerinizi maddesel kazançlarınızla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsiniz. Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun.
ASLAN: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, davranışları çok önemli. İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.