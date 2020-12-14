Günlük burç yorumları - 14 Aralık Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: Geçmiş bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. Güvensizliğinizden dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutuyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz. BOĞA: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Aktivitelere katılmak için, birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. YENGEÇ: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Yeni iş teklifleri üzerinde düşünün. ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. BAŞAK: Çevrenizin isteklerini algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçiyorsunuz. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz. TERAZİ: Güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe, sorunlar çıkacaktır. İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek, öfkelerinizin kaynağını bulabilirsiniz.