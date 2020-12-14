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Günlük burç yorumları - 14 Aralık Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:37 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:41
Günlük burç yorumları - 14 Aralık Pazartesi

KOÇ: Geçmiş bağlarınızı yeniden gözden geçirirken, hatalarınızı da düşünmelisiniz. Güvensizliğinizden dolayı, çevresel bağlarınızı zayıf tutuyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 14 Aralık Pazartesi

BOĞA: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Aktivitelere katılmak için, birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak, kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Aralık Pazartesi

İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler.
Planlarınızı doğru uygulanmak için, kendi içinize kapamış olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Aralık Pazartesi

YENGEÇ: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde, yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

Günlük burç yorumları - 14 Aralık Pazartesi

ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün içindesiniz. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz.
Yaratıcılığınızın desteklendiğini görmek, sizi daha da güçlendirecek.

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