Günlük burç yorumları - 14 Ekim Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 14 Ekim Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:31Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:35
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KOÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Kafanızda her zaman uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır. Özgün bir kişiliğiniz var.
BOĞA: Ailenizle iç içe yaşamaktan mutlu olacağınız bir gün. Enerjinizi sevdiklerinizle paylaşmak için imkanlarınızı kullanmalısınız. Evinizi yenilemek için kullanacağınız imkanları yeniden gözden geçirmelisiniz. Bazı sorunlara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.
İKİZLER: Günlük yaşamınızda bir arada olduğunuz, birlikte işler yaptığınız kişilerle olan paylaşımlarınız, aslında diğer çevre ilişkilerinizden farklı değil. Maddesel konularda ise düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, iş koşullarınızı değiştirmek istiyorsunuz.
YENGEÇ: Olayların sonrasını görmeden, hiçbir olaya evet demiyor ve sonuçlarda haklı olan siz oluyorsunuz. Bugün, çabalarınızın olumlu geliştiğini görmek sizi sevindirecek. Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor. Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.
ASLAN: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Bazen gereğinden fazla katı davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün özel duygularınızı kendinize saklamalısınız.