Günlük burç yorumları - 14 Ekim Pazartesi

KOÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Kafanızda her zaman uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır. Özgün bir kişiliğiniz var.