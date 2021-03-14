Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazar

BOĞA: Uzun süredir kafanızı kurcalayan, işinizin kanuni boyutuyla ilgili detayları ciddi düşünmeye başlamalısınız. Arkadaşlarınız veya yakınlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Maddi konular ön planda.
İKİZLER: Burcunuzda ilerleyen Mars sizi çok daha enerjik ve hızlı yapıyor. Entelektüel çevrelerde bulunmanız bakış açınızı genişletiyor. Bu haftaki toplantılarda farklı fikirleri dinlemenizde fayda var.
YENGEÇ: İş yaşantınızda olayları gereğinden fazla büyütmeniz sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden, her an kayıplarınız olabilir. İddialı olduğunuz bir gün. Kazançlarınızla ilgili genişleme söz konusu.
ASLAN: Bugün yaşadığınız olaylara duygusal yaklaşarak, çevrenizi şaşırtacaksınız. Sözcüklere hiç ihtiyacınızın olmadığı bir gün. Korkularınız var. Tereddütlerinizden kurtulmayı denemelisiniz.