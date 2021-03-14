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Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Mart Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 08:55 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:00
Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazar

KOÇ: Şansınıza güveniyor ve olayları kendi akışına bırakıyorsunuz. Bugün işlerinizi kendiniz takip edip karlı çıkacaksınız. Çalışma temponuzun yoğun oluşu sizi sıkmamalı. Koşullar sizden yana.

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Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazar

BOĞA: Uzun süredir kafanızı kurcalayan, işinizin kanuni boyutuyla ilgili detayları ciddi düşünmeye başlamalısınız. Arkadaşlarınız veya yakınlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Maddi konular ön planda.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazar

İKİZLER: Burcunuzda ilerleyen Mars sizi çok daha enerjik ve hızlı yapıyor. Entelektüel çevrelerde bulunmanız bakış açınızı genişletiyor. Bu haftaki toplantılarda farklı fikirleri dinlemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazar

YENGEÇ: İş yaşantınızda olayları gereğinden fazla büyütmeniz sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden, her an kayıplarınız olabilir. İddialı olduğunuz bir gün. Kazançlarınızla ilgili genişleme söz konusu.

Günlük burç yorumları - 14 Mart Pazar

ASLAN: Bugün yaşadığınız olaylara duygusal yaklaşarak, çevrenizi şaşırtacaksınız. Sözcüklere hiç ihtiyacınızın olmadığı bir gün. Korkularınız var. Tereddütlerinizden kurtulmayı denemelisiniz.

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