  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 09:05
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe

Koç: Bu dönem arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla birarada olacaksınız. Yaşam kalitenizde standartınızı korumak için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe

Boğa: Arkadaşlarınızla bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe

İkizler: Bu dönem iş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşüneceksiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe

Yengeç: Bu dönem daha mantıklı olacaksınız. Yeni projeler doğrultusunda değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle birarada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartın.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe

Aslan: Oldukça keyifli anlar geçireceksiniz. Kendinizi şımartın, hayatın zevkleri-ne varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 3.6 dolarlık varisi! İşte Prens George hakkında bilinmeyenler!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin 3.6 dolarlık varisi! İşte Prens George hakkında bilinmeyenler!
  • SON DAKİKA