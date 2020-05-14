Boğa: Arkadaşlarınızla bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe
İkizler: Bu dönem iş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşüneceksiniz.
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe
Yengeç: Bu dönem daha mantıklı olacaksınız. Yeni projeler doğrultusunda değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle birarada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartın.
Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Perşembe
Aslan: Oldukça keyifli anlar geçireceksiniz. Kendinizi şımartın, hayatın zevkleri-ne varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız.