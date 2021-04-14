Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba

Burcunuzda bu hafta sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 14 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:38Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:42
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KOÇ: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Gücünüzü göstermeniz gereken bir dönem içindesiniz.
BOĞA: SİZİ etkileyecek kişilerin ortak özellikleri; güzel konuşmaları ve dış görünüşlerinde belli bir düzen içinde olmaları. Çevrenizi sınayacağınız bir gün içindesiniz. Güven konusu sizin için çok önemli biliyorsunuz.
İKİZLER: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, davranışlarınızı kendi çapınıza göre değerlendirmelisiniz. Her an her şey olabilir.
YENGEÇ: DOSTLARINIZIN size destek vereceği, konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok . Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Bilinçaltınız sizi olumlu etkiliyor.
ASLAN: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Olumlu etkiler alınca, sosyal aktiviteleriniz verimli oluyor ve güçleniyor. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün.