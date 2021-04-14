  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba

Burcunuzda bu hafta sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 14 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:38 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:42
Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba

KOÇ: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Gücünüzü göstermeniz gereken bir dönem içindesiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba

BOĞA: SİZİ etkileyecek kişilerin ortak özellikleri; güzel konuşmaları ve dış görünüşlerinde belli bir düzen içinde olmaları. Çevrenizi sınayacağınız bir gün içindesiniz. Güven konusu sizin için çok önemli biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba

İKİZLER: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, davranışlarınızı kendi çapınıza göre değerlendirmelisiniz. Her an her şey olabilir.

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba

YENGEÇ: DOSTLARINIZIN size destek vereceği, konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok . Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Bilinçaltınız sizi olumlu etkiliyor.

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba

ASLAN: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Olumlu etkiler alınca, sosyal aktiviteleriniz verimli oluyor ve güçleniyor. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişilik testi
Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? (Kişilik testi)