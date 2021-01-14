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Günlük burç yorumları - 14 Ocak Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Ocak Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 08:45 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 08:50
Günlük burç yorumları - 14 Ocak Perşembe

KOÇ: Bilgi sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız. Çünkü, karşınızdaki kişinin güvenini kaybedebiliyorsunuz. Her konuda fikir beyan etmeyin.

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Günlük burç yorumları - 14 Ocak Perşembe

BOĞA: Çevrenizde oluşan kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Aile içi tartışmaların dozunu önlemek sizin elinizde.
Daha sonra da haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 14 Ocak Perşembe

İKİZLER: Sizinle ilgili konulara yorum getirilmesine karşısınız. Partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlar önemli olacak. Aile içinde anlaşmazlık konusu olan şeyleri kolaylıkla halledilebileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Ocak Perşembe

YENGEÇ: Bu dönem kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecektir. İşinizi severek yapacak, enerjinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok iş başaracaksınız.

Günlük burç yorumları - 14 Ocak Perşembe

ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek ve bu hareket içinde önemli ve enteresan kişilerle bir arada olacaksınız. Aynı görüşlere sahip kişilerle, kenetleneceksiniz.

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