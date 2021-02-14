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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazar

Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazar

Günlük burcunuz 14 Şubat'ta size neler söylüyor? Aşk, para ve kariyer alanında sizi bekleyen neler var? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Şubat Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 08:38 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 08:42
Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazar

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.

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Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazar

BOĞA: Duygularınız yüzünden otokontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde fakat emin hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazar

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazar

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflara dikkat.

Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazar

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin..

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