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Günlük burç yorumları - 14 Temmuz Salı

Neptün'ün Balık burcunda retro halde olması selleri gündemimizden düşürmüyor. Bir süre daha böyle olacak gibi duruyor. Bu arada gökyüzü rahatladı. Tutulmalar şimdilik bitti. Sıkışan gökyüzü biraz olsun nefes aldıracak. Temmuz ayı da tutulma ile başlamıştı. O nedenle zaten yorucu bir haftayı geride bıraktık. Ama ağustos ayının biraz daha sakin olacağı öngörülüyor. Oğlak aksındaki Ay Tutulması'nın etkileri bitmedi. Bu tutulmanın etkisi en az 6 ay sürecek. Bu nedenle bitti demek yanlış olur. Etkileri azaldı diyebiliriz. En iyi tarafı Merkür retrosunun bitmesi. Daha güçlü bir iletişim dönemi başlıyor. Diğer 3 tutulma 2020 yılının ikinci yarısında olacak. Bu arada tutulmalar gizli saklı her şeyi ortaya çıkarır. Buna ülkeler de dahil. Şu an gündemde olan ve aniden ortaya dökülen her şeyin tutulma etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Temmuz Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 08:59 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 09:10
Günlük burç yorumları - 14 Temmuz Salı

KOÇ: İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. İnatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 14 Temmuz Salı

BOĞA: Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. İçsel enerjinizin ortaya çıkmasıyla girişimci yönleriniz atağa kalkıyor.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz Salı

İKİZLER: Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Gücünüzü aşan konularda sistemli bir uğraş verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz Salı

YENGEÇ: Farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla, bazı plansız durumlara hedef olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir strateji seçmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Temmuz Salı

ASLAN: Ay'ın bulunduğu konum çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Kardeşlerle veya yakın dostlarınızla iletişim içinde olacağınız bir gün.
Değişim içindeyken, takıldığınız konularda ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz.

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