Günlük burç yorumları - 14 Temmuz Salı

Neptün'ün Balık burcunda retro halde olması selleri gündemimizden düşürmüyor. Bir süre daha böyle olacak gibi duruyor. Bu arada gökyüzü rahatladı. Tutulmalar şimdilik bitti. Sıkışan gökyüzü biraz olsun nefes aldıracak. Temmuz ayı da tutulma ile başlamıştı. O nedenle zaten yorucu bir haftayı geride bıraktık. Ama ağustos ayının biraz daha sakin olacağı öngörülüyor. Oğlak aksındaki Ay Tutulması'nın etkileri bitmedi. Bu tutulmanın etkisi en az 6 ay sürecek. Bu nedenle bitti demek yanlış olur. Etkileri azaldı diyebiliriz. En iyi tarafı Merkür retrosunun bitmesi. Daha güçlü bir iletişim dönemi başlıyor. Diğer 3 tutulma 2020 yılının ikinci yarısında olacak. Bu arada tutulmalar gizli saklı her şeyi ortaya çıkarır. Buna ülkeler de dahil. Şu an gündemde olan ve aniden ortaya dökülen her şeyin tutulma etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 14 Temmuz Salı günlük burç yorumları...