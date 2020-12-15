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Günlük burç yorumları - 15 Aralık Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Aralık Salı günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 08:47 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 08:52
Günlük burç yorumları - 15 Aralık Salı

KOÇ: Baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına almalısınız. İstediğiniz konuma ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz.

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Günlük burç yorumları - 15 Aralık Salı

BOĞA: Bugün aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Hırslarınızı büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçlenecek.

Günlük burç yorumları - 15 Aralık Salı

İKİZLER: Duygularınızdaki artış yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Aralık Salı

YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 15 Aralık Salı

ASLAN: Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, araştırma ve inceleme duygusu hakim olacak. Hızlı hareket etmek yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminiz ve cildinize dikkat etmelisiniz.

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