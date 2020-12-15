Günlük burç yorumları - 15 Aralık Salı

BOĞA: Bugün aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Hırslarınızı büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dostlarınızla duygusal bağlarınız güçlenecek.
İKİZLER: Duygularınızdaki artış yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.
YENGEÇ: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.
ASLAN: Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, araştırma ve inceleme duygusu hakim olacak. Hızlı hareket etmek yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminiz ve cildinize dikkat etmelisiniz.