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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı

Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Eylül Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:50
Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı
Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı

KOÇ: Partnerinize karşı hisleriniz başka davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Böyle davranmanız aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.

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Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı
Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı

BOĞA: Yakınlarınızla planladığınız seyahatte kendi arzularınız önemli. Fakat, detaylar konusunda fazla ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı
Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı

İKİZLER: Partnerinizle anlaşmazlığınızda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı
Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı

YENGEÇ: Bugünlerde beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her tavsiyeye kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz olumsuz.

Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı
Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı

ASLAN: Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen farkında olmadan birçok şey konuşuyorsunuz.

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