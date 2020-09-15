Günlük burç yorumları - 15 Eylül Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Eylül Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Partnerinize karşı hisleriniz başka davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Böyle davranmanız aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor. BOĞA: Yakınlarınızla planladığınız seyahatte kendi arzularınız önemli. Fakat, detaylar konusunda fazla ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor. İKİZLER: Partnerinizle anlaşmazlığınızda bugün hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarınızda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz. YENGEÇ: Bugünlerde beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her tavsiyeye kulak veriyor ve etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz olumsuz. ASLAN: Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz fakat bazen farkında olmadan birçok şey konuşuyorsunuz. BAŞAK: Görüşceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Olumsuzlukları baştan denetliyorsunuz. TERAZİ: Sevdiğiniz kişi ile zıtlaşarak zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün Merkür, Oğlak'tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.